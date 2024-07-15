Украинский полицейский поджег трансформатор в Черкасской области, в результате чего были обесточены два поселка. Об этом сообщили в региональных правоохранительных органах.

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Инцидент произошел в ночь на 14 июля, когда рядовой Мацыпура Д.В. поджег один из трансформаторов в поселке Кочержинцы, а второй — в поселке Максимовка. Населенные пункты находятся в 15 километрах друг от друга.

Спустя несколько часов после ЧП полицейские задержали мужчину и передали его Службе безопасности украины. Ему грозит до 10 лет тюрьмы, передает РБК.

В конце июня директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что, если власти Украины не примут меры по восстановлению энергосистемы, зимой украинцы смогут пользоваться электричеством менее четырех часов в день.

Удары Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) по украинской инфраструктуре начались 10 октября 2022 года — через двое суток после террористической атаки на Крымский мост, за котором стоят спецслужбы киевского режима.

Российская армия наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога звучит в украинских регионах ежедневно, нередко — по всей стране. В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что удары не наносятся по мирному населению и социальной инфраструктуры Украины.