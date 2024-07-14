В Краснодарский край для тушения пожаров направлены дополнительные силы

На тушение лесного пожара в Краснодарском крае были направлены дополнительные силы, к месту выдвинулась аэромобильная группировка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

"Дополнительные силы МЧС России направлены на тушение пожара", - говорится в сообщении.



Уточняется, что в помощь были отправлены аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в составе 50 специалистов и семи единиц техники.

14 июля в курортном поселке Абрау-Дюрсо произошел крупный пожар. Как сообщил Telegram-канал SHOT, шесть домов и несколько машин сгорели на территории туристической базы "Голубая волна". На территории Новороссийска ввели режим ЧС. Из-за пожара эвакуировали 500 человек. В главном управлении МЧС по Краснодарскому краю заявили, что угроза населенным пунктам в районе хутора Дюрсо, где распространился пожар, отсутствует.

Согласно последней информации, пожар под Новороссийском перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат". До этого сообщалось, что за воскресенье площадь возгорания увеличилась в 17 раз.