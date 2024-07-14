Мужчину насмерть забили арматурой во время дорожного конфликта

В подмосковном Железнодорожном во время дорожного конфликта до смерти избили местного жителя Сергея К. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс в небольшом городе, многие люди здесь выразили соболезнования супруге Наталье и близким погибшего.

Конфликт между Сергеем и тремя молодыми парнями произошел на улице Баженова, рядом с магазином "Да". Что именно стало причиной, в пресс-службе ГСУ СК по региону не уточняют. По одной из версий, водителю проезжавшей рядом "ГАЗели" показалось, что автомобиль, в котором ехал Сергей, должен был его пропустить. В итоге обе машины остановились, и мужчины продолжили выяснять отношения на улице. Из "Газели" вышел водитель и двое пассажиров.

По данным пресс-службы регионального ГСУ СК, потерпевший распылил в сторону оппонентов перцовый баллончик. Тогда один из участников конфликта выхватил арматуру и ударил Сергея по голове. От полученных травм он скончался.

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В соцсетях появилась информация, что к этому преступлению могут быть причастны граждане одной из зарубежных республик, однако следователи опровергли эти сведения. Силовики задержали молодого мужчину, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть".

Официальных данных о личности подозреваемого нет. Фигуранта уже доставили на допрос к следователю. Изъяты вещественные доказательства: перцовый баллончик и металлическая труба, которой был нанесен роковой удар.