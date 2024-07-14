Жителей хутора Дюрсо предупредили о возможной эвакуации из-за пожара

На улицы хутора Дюрсо выехали специальные машины с установленными громкоговорителями. Через них местных жителей предупреждают о возможной эвакуации из-за сильнейшего пожара, который может в ближайшее время перекинуться на населенный пункт.

"По решению краевого оперативного штаба проводится оповещение - спецмашины курсируют по всем улицам населенного пункта", - сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.



Здесь подчеркнули, что довольно сильный ветер осложняет ситуацию в лесном массиве под Новороссийском.

"Пламя движется в сторону Дюрсо. Людей просят заранее приготовить вещи на случай эвакуации", - уточнили в оперштабе.



Как уже рассказывала "РГ", на месте тушения пожара под Новороссийском развернут штаб по ликвидации ЧС в Сухой щели. Его возглавил прибывший в город вице-губернатор Александр Нестеренко.

По данным МЧС на 20 часов площадь пожара уже превысила 51 гектар. Локализовать огонь не удается из-за мощного ветра.

К тушению привлечены специалисты МЧС, пожарные, казаки, волонтеры - всего более 250 человек. Задействовано 76 единиц техники, применяется авиация

В воскресенье вечером перекинулся на здешние базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат". Туристы оттуда были заблаговременно эвакуированы (как и еще из двух находящихся рядом баз "Энергетик" и "Строитель").

По данным властей, на территории базы отдыха "Голубая Волна" выгорело 8 домиков и 4 легковых автомобиля. А вот на базе отдыха "Фрегат" повреждений нет: здесь пострадала только растительность.

Подчеркивается, что существует угроза дальнейшего распространения огня, который сейчас движется в сторону хутора Дюрсо.