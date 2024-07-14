Мощный пожар под Новороссийском перекинулся на базы отдыха

Вспыхнувший под Новороссийском пожар перекинулся на несколько баз отдыха — «Моряк», «Романтик», «Фрегат», сообщает ТАСС со ссылкой на данные властей. В настоящее время эвакуировали 176 человек, среди них 48 детей. Площадь возгорания на данный момент составляет 51 га.

Ситуация осложняется сильным ветром, локализовать огонь не удается из-за него. На месте ЧП развернут оперативный штаб. Также существует угроза распространения огня, пожар движется в сторону хутора Дюрсо.

Ранее сообщалось, что 220 человек, в том числе 40 детей, были эвакуированы с базы отдыха из-за крупного пожара в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае. Огнем охвачены лесной массив и трава на площади 3 га.

За воскресенье площадь пожара на Кубани увеличилась в 17 раз

Накануне крупный пожар произошел в производственном здании по изготовлению модульных каркасных строений на территории бывшего рубероидного завода в Краснодаре. Изначально пресс-служба МЧС России сообщала, что огонь охватил порядка 5 тысяч квадратных метров. Однако, как стало известно позже, площадь возгорания достигла 1,5 тысячи.

Также оранжевый уровень погодной опасности объявлен в пяти регионах Черноземья, за исключением Липецкой области. Причиной стал высокий класс пожарной опасности, который, как ожидается, установится в регионе. Показатель варьируется от четвертого до пятого.