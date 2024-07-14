За воскресенье площадь пожара на Кубани увеличилась в 17 раз

Лесной пожар в районе хутора Дюрсо под Новороссийском охватил анапскую базу отдыха "Моряк". Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По данным источника, там горит уже 11 зданий, включая столовую и несколько хозяйственных построек. Люди эвакуированы. Площадь пожара составляет уже 51 гектар. За воскресенье площадь возгорания увеличилась в 17 раз.

До этого в главном управлении МЧС по Краснодарскому краю заявили, что угроза населенным пунктам в районе хутора Дюрсо, где распространился пожар, отсутствует.

14 июля в курортном поселке Абрау-Дюрсо произошел крупный пожар. Как сообщил Telegram-канал Shot, шесть домов и несколько машин сгорели на территории туристической базы "Голубая волна". Позже министерство чрезвычайных ситуаций сообщило о ликвидации пожара на территории базы отдыха в Абрау-Дюрсо. Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о введении режима ЧС из-за возникших ландшафтных пожаров на территории города. Из-за пожара под Новороссийском эвакуировали 500 человек.