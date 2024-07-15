В Ленинградской области 38-летняя женщина избила десятилетнего школьника и отобрала у него самокат стоимостью 4,5 тысячи рублей. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Как выяснил российский телеканал, все произошло накануне на детской площадке в городе Светогорск. Ребенок получил несколько ушибов, отметил источник, знакомый с ситуацией.

Нападавшую на несовершеннолетнего удалось задержать. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее сообщалось, что во Всеволжском районе Ленинградской области мужчина избил двух школьников из-за их шумной игры в футбол. Родители одного из пострадавших написали заявление в полицию. Следователи начали решать вопрос о возбуждении уголовного дела.