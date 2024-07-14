Площадь пожара под Новороссийском превысила 42 га

Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском увеличилась до 42 гектаров. Об этом сообщает Минприроды Краснодарского края в своем Telegram-канале.

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"Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась до 42 га", - говорится в сообщении.



Часом ранее в местном Минприроды заявляли, что площадь пожара достигла 32 га.

14 июля в курортном поселке Абрау-Дюрсо произошел крупный пожар. Как сообщил Telegram-канал Shot, шесть домов и несколько машин сгорели на территории туристической базы "Голубая волна". Позже министерство чрезвычайных ситуаций сообщило о ликвидации пожара на территории базы отдыха в Абрау-Дюрсо. Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о введении режима ЧС из-за возникших ландшафтных пожаров на территории города. Из-за пожара под Новороссийском эвакуировали 500 человек.

В Новороссийске ввели режим ЧС

В главном управлении МЧС по Краснодарскому краю заявили, что угроза населенным пунктам в районе хутора Дюрсо, где распространился пожар, отсутствует.