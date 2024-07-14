На окраине дагестанского села в перестрелке погиб человек

Один человек погиб и трое пострадали в перестрелке в людном месте в дагестанском селе Агачаул. Возбуждено уголовное дело, стрелявший задержан, сообщили в следственном управлении Следственного комитета по республике.

"По данным следствия, 13 июля 2024 года на окраине села Агачаул, на почве ранее возникших неприязненных отношений из-за земельного спора между местными жителями произошла драка, в ходе которой один из участников конфликта произвел имеющимся при себе огнестрельным короткоствольным орудием не менее 13 выстрелов в место скопления людей, в результате чего один человек погиб, еще трое с повреждениями различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

