В Якутии площадь природных пожаров превысила 900 тыс. га

Пройденная огнем площадь действующих на территории Якутии пожаров составила более 936 тыс. га. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории республики действуют 165 природных пожаров и 2 на землях иных категорий на общей площади, пройденной огнем, с момента обнаружения свыше 936 тыс. га", - говорится в сообщении. К тушению привлекались 1 832 человека и 157 единиц техники от всех взаимодействующих структур РСЧС.



На особом контроле управления находятся 10 природных пожаров у населенных пунктов. "Основные усилия ведомства направлены на защиту населенных пунктов, а также на координацию сил и средств, задействованных в тушении. У сел Кутана, Дабан и Быракан задействованы пожарные и спасатели МЧС России. Авиацию ведомства планируется применять в Мирнинском, Алданском и Олекминском районах", - сообщил начальник главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павел Гарин. За прошедшие сутки превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) химических веществ установлено в воздухе в четырех пробах - селах Верхневилюйск и Кентик и городах Ленск, Олекминск.

По данным космического мониторинга НЦУКС, задымленность наблюдается в 54 населенных пунктах на территории Амгинского, Вилюйского, Нюрбинского, Усть-Майского, Усть-Янского, Горного, Верхневилюйского, Олекминского, Ленского и Мирнинского районов. Случаев отравления продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано.

Как сообщил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев на брифинге, в регионе за прошедшие сутки обнаружены 16 лесных пожаров, площадь их составляет 891 га. "В ходе работ по тушению ликвидированы 10 лесных пожаров на общей площади 7 546 га. Пожары ликвидированы: один в Верхоянском, один в Вилюйском, три в Нерюнгринском, четыре в Олекминском, один в Усть-Майском [районах]. Также локализованы пять лесных пожаров на общей площади 46 709 га. Пожары локализованы в Алданском, в Верхневилюйском, в Вилюйском, в Ленском, в Нерюнгринском районах", - сообщил Коноплев.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в республике составляет 256,1 млн гектаров (83,4% территории). 11 июня в республике из-за лесных пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, 26 июня был установлен особый противопожарный режим на всей территории Якутии, 1 июля - введен режим ЧС федерального характера.