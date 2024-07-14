В Подмосковье произошла драка с поножовщиной

В Красногорске произошла драка с поножовщиной, один человек получил ранение. Об этом сообщает ГУ МВД по Московской области.

Драка с участием 5 человек произошла у одного из домов на улице Липовой Рощи. Свидетели, вызвавшие полицию, сообщили, что один из участников размахивает ножом.

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Прибывший на место патруль пресек драку, один из мужчин оказался ранен.

«В результате инцидента мужчине 1987 г.р. нанесли телесные повреждения, с которыми он был госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщает управление МВД.



Установлено, что между пятью гражданами произошёл конфликт, переросший в потасовку. Полиции уже известны данные участников инцидента, началась проверка.