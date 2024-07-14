В Новороссийске на фоне лесных пожаров введен режим ЧС, рассказал мэр города Андрей Кравченко. Об этом пишет РИА «Новости».

Напомним, что пожар начался в воскресенье утром, 14 июля. В районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха «Голубая волна».

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Пожар на базе был потушен, но лес продолжил гореть на площади 10 гектаров. В дальнейшем площадь пожара увеличилась до 22 гектаров.

«На территории города-героя введен режим ЧС в связи с возникновением ландшафтных пожаров», — уточнил Кравченко.



По его данным, в тушении пожара задействованы 138 человек, 27 единиц спецтехники и вертолет.