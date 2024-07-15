Проститутки заперли журналистов в московском подвале

Московские журналисты оказались запертыми в подвале дома в Стрелецком проезде после попытки снять на камеру работниц сферы сексуальных услуг. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По данным канала, корреспондент и оператор должны были снять сюжет о девушках с низкой социальной ответственностью в Москве. Встретившись с ними в доме в Стрелецком проезде, журналисты направились в подвал, но, как только они достали камеру, девушки моментально убежали через запасной выход, а корреспондентов заперли.

Позже, вечером 8 июля, в столичную прокуратуру поступил звонок от мужчин с просьбой о помощи, говорится в сообщении.

Официального подтверждения этой информации не поступало.

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