Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае увеличилась до 20 га. О пострадавших не сообщается, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Ранее власти района сообщили, что площадь пожара у хутора Дюрсо превысила 18 га. По их данным, число эвакуированных выросло до 500 человек, угрозы жизни людей нет.

«Тушение лесного пожара в Краснодарском крае продолжается. Площадь пожара увеличилась до 20 га. Авиацией МЧС России совершено 6 сбросов воды общим количеством 30 тонн», — пояснили в пресс-службе.



В ведомстве отметили, что на тушение огня направлены 160 человек и 40 единиц спецтехники. Кроме того, задействованы вертолеты Ми-8 и Ка-32 МЧС России с водосливным устройством

По мнению экспертов, распространению пожара способствует сухая ветренная погода.