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Прокуратура проверит жарившую на Вечном огне сосиски девушку в Подмосковье

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту осквернения памятника погибшим в Великой Отечественной войне в Рузском городском округе. Инцидент произошел 13 июля. Сотрудники надзорного ведомства дадут всестороннюю оценку деятельности органов системы профилактики и соблюдению родителями подростков своих обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В Подмосковье девушка пожарила сосиски на Вечном огне
© РИА Новости

Предварительно установлено, что 13 июля девушка на городской площади Рузы пожарила сосиски на Вечном огне солдатской славы и бессмертия, являющегося частью мемориального комплекса партизанам и воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник поставили в честь защитников Рузы.

«Рузская городская прокуратура в ходе проверки даст всестороннюю оценку деятельности органов системы профилактики, соблюдению родителями подростков своих обязанностей и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», - говорится в сообщении ведомства.
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