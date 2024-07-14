В Подмосковье девушка пожарила сосиски на Вечном огне

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту осквернения памятника погибшим в Великой Отечественной войне в Рузском городском округе. Инцидент произошел 13 июля. Сотрудники надзорного ведомства дадут всестороннюю оценку деятельности органов системы профилактики и соблюдению родителями подростков своих обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Предварительно установлено, что 13 июля девушка на городской площади Рузы пожарила сосиски на Вечном огне солдатской славы и бессмертия, являющегося частью мемориального комплекса партизанам и воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник поставили в честь защитников Рузы.