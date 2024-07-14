В Финляндии сообщили о прогрессе в деле о повреждении Balticconnector

Старший следователь Центральной криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи заявил, что расследование по делу о повреждении газопровода Balticconnector продвинулось вперед. Его слова приводит Yle.

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При этом, по его словам, результаты расследования станут известны не раньше осени текущего года.

Отмечается, что правоохранительные органы расследуют дело по статье причинение ущерба в тяжкой форме. Следствие, главным образом, выясняет маршрут контейнеровоза Newnew Polar Bear, следовавшего под флагом Гонконга.

ЧП на газопроводе Balticconnector произошло в ночь на 8 октября. Сначала операторы зарегистрировали падение давления, а затем появились данные об утечке, из-за чего клапаны трубы перекрыли. Спустя два дня норвежские сейсмологи заявили, что с некоторой вероятностью зафиксировали взрыв магнитудой в 1 в районе Balticconnector. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна и никогда не будет иметь отношения к таким происшествиям, как подрыв газопровода Balticconnector.

В ноябре Финляндия пришла к выводу, что повредить газопровод мог якорь китайского судна Newnew Polar Bear.