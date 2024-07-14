Вертолет Ми-8 направили к месту возгорания леса на 10 га на Кубани

Вертолёт Ми-8 направили к месту возгорания леса на 10 га на Кубани
Вертолёт Ми-8 МЧС России дополнительно направлен к месту возгорания леса на 10 га на Кубани.
Об этом сообщает МЧС России.
«В Краснодарском крае к месту тушения пожара дополнительно направлен вертолёт Ми-8 МЧС России», — говорится в сообщении.
На территории базы отдыха огнём повреждено шесть деревянных домов и два легковых автомобиля.
Ранее в ведомстве сообщили, что лес и трава загорелись на 3 га в районе хутора Дюрсо, огонь перешёл на территорию базы отдыха.