Вертолет Ми-8 направили к месту возгорания леса на 10 га на Кубани

Вертолёт Ми-8 МЧС России дополнительно направлен к месту возгорания леса на 10 га на Кубани.

Об этом сообщает МЧС России.

«В Краснодарском крае к месту тушения пожара дополнительно направлен вертолёт Ми-8 МЧС России», — говорится в сообщении.



На территории базы отдыха огнём повреждено шесть деревянных домов и два легковых автомобиля.

Ранее в ведомстве сообщили, что лес и трава загорелись на 3 га в районе хутора Дюрсо, огонь перешёл на территорию базы отдыха.