В МВД раскрыли подробности о жителе Махачкалы, нокаутировавшем девушку

Полиция опровергла распространившуюся в соцсетях информацию о том, что в Махачкале избили туристку за отказ познакомиться на улице. По данным МВД, нетрезвый местный житель после ссоры ударил в лицо знакомую. Это произошло после посиделок в ночном клубе, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД по Дагестану Гаяну Гариеву.

По словам Гариевой, утверждения, будто обе девушки были туристками и пострадали за отказ знакомиться, являются ложными. Все участники инцидента — местные жители, они знакомы продолжительное время.

Агрессором выступил 30-летний житель Махачкалы. Свой недопустимый поступок по отношению к знакомой он объяснил ссорой и состоянием опьянения.

Инцидент произошел под утро, когда виновник «вышел из ночного клуба в весьма приподнятом настроении». По словам Гариевой, ему «что-то вспомнилось и показалось неприятным, завязался конфликт».

«Сначала он произошел с той, другой девушкой, что на видео. По ее словам, он толкнул ее, повалил на землю. За нее заступилась подруга, та самая, которой и пришелся тяжелейший удар в лицо», — рассказала Гариева.



Накануне в Telegram-каналах стала распространяться информация, что на улице в Махачкале мужчина «нокаутировал туристку». На кадрах видно, что от удара потерпевшая упала на землю. Рядом в этот момент стояла еще одна девушка.