В Израиле четыре человека пострадали при нападении со стрельбой

По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате нападения со стрельбой и наездом автомобиля на группу людей к юго-востоку от Тель-Авива. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.

© Unsplash

По его информации, два человека находятся в тяжелом состоянии, еще один получил травмы средней степени тяжести. Среди пострадавших есть ребенок.

По предварительным данным, инцидент произошел недалеко от одной из казарм Армии обороны Израиля. Нападавший был нейтрализован силами безопасности.

Полиция продолжает расследование обстоятельств произошедшего. На место происшествия был переброшен полицейский вертолет.