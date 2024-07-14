В курортной зоне Новороссийска начался масштабный пожар, горит лес в районе Дюрсо. Отдыхающие вынуждены эвакуироваться, свидетели утверждают, что слышат хлопки. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар и край» со ссылкой на туристов.

«Сухая щель в Дюрсо, горит лес и турбазы, люди эвакуируются по береговой линии, слышны хлопки. Сильные клубы дыма летят с огромной скоростью», — рассказала подписчица канала.



Также опубликовано видео с места бедствия. На кадрах видно, что отдыхающие пробираются вдоль берега моря, проходя через территории разных баз отдыха. Люди стремятся уйти к местам, где нет дыма.

«Огонь очень сильно распространяется по всей территории леса. От «Голубой волны» через «Фрегат» все дальше мы идем и идем», — комментирует автор видео.



Глава Новороссийска Андрей Кравченко подтвердил, что в Сухой щели произошло возгорание лесного массива.

«В ликвидации задействованы все оперативные службы. Из близлежащих баз отдыха люди эвакуированы в безопасное место», — написал градоначальник в Telegram-канале.



Он попросил воздержаться от поездок в направлении Сухой щели, чтобы не затруднять движение техники, задействованной в тушении.