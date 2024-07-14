СМИ: Трампа спасло движение головой в момент выстрела

В интернете появилось видео, снятое в момент покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Ролик опубликовал RT в своем Telegram-канале.

Во время предвыборного митинга молодой мужчина из Пенсильвании произвел в Трампа несколько выстрелов. Одна из пуль задела ухо политика.

На кадрах ролика Трамп в красной кепке выступает перед сторонниками. Кандидат в президенты активно жестикулирует, обращается то к одним, то к другим зрителям.

По мнению экспертов, именно это его и спасло. В момент выстрела он повернул голову (что заметно на ролике) и пуля прошла по касательной, не нанесла критических повреждений.

Фото раненого Трампа стало интернет-мемом

Кроме того, он дернул рукой и ударил по щеке, как будто прибил комара. Возможно, считают аналитики, это повлияло на то, что и последующие выстрелы не достигли цели.

Напомним, что в результате стрельбы один из сторонников Трампа был убит, двое получили тяжелые ранения. Стрелявшего ликвидировали сотрудники спецслужб.