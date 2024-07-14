СМИ: Два человека пострадали в результате сбоя в работе лифта на складе ЦУМа

Два человека пострадали в результате сбоя в работе лифта на складе ЦУМа в Москве. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщил Telegram-канал Mash.

© Вечерняя Москва

По информации канала, кабина лифта «взбесилась» и начала резкое движение вверх, в результате чего врезалась в опоры. В ходе происшествия пострадали двое сотрудников склада, находившиеся внутри. Их состояние оценивается как крайне тяжелое.

— Все случилось сегодня в 8 утра во время пересменки лифтеров. Мужчина и женщина ехали в складском лифте, когда он вышел из строя и рванул с 6-го на 14-й этаж. Люди сильно ударились головами. Из здания на Коптевской улице их госпитализировали с множеством переломов, — говорится в публикации.



Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

11 июля лифт с рабочими упал с 15-го этажа московской поликлиники на улице Заморенова. Один из рабочих погиб. Здание находится на реконструкции.

19 июня один человек пострадал в результате падения лифта в шахту в центре Москвы.

Еще один случай произошел 4 июня. В Бобровом переулке в центре столицы обрушилась шахта лифта. Обрушение произошло из-за ремонтных работ, которые велись в здании.