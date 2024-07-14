Живущий в Греции россиянин украл детей у бывшей супруги после развода

Живущий в Греции россиянин украл детей у экс-супруги после развода и спрятал их в Тольятти. Об этом в воскресенье, 14 июля, рассказывает Telegram-канал Shot.

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По информации канала, матери потребовался месяц, чтобы найти сыновей. В настоящее время женщина прячется от бывшего, чтобы снова не потерять своих детей.

— В прошлом году женщина подала на развод и после официального расторжения брака, по её словам, экс-супруг Игорь превратил их жизнь в кошмар. Мужчина якобы выбрасывал вещи бывшей в мусорных пакетах на улицу, выгонял её из дома, менял замки, присвоил себе её автомобиль и забрал все документы на детей, — говорится в публикации.



По словам девушки, после обращения в местный суд ее наделили правом проживания в их греческом доме стоимостью €400 тысяч. После этого бывший муж похитил обоих сыновей и увёз их к своим родственникам в Тольятти. При этом ему удалось продать дом в Греции.

Матери удалось найти своих детей только через месяц. В свою очередь, экс-супруг пострадавшей подал на девушку в суд по месту её регистрации, чтобы забрать у неё сыновей, передает Shot.

В конце мая жительница Подмосковья похитила двухлетнюю девочку в Ярославле. По данным следствия, похищение произошло в ночь с 28 на 29 мая на Московском проспекте. Женщина приехала в Ярославль в гости к своей знакомой. В какой-то момент она вызвалась погулять во дворе с двухлетней дочерью своей приятельницы.

Позже она рассказала следователям, что заранее спланировала преступление, считая, что с ней ребенку будет лучше. Женщина ночевала с девочкой в общежитии. Когда их нашли, они находились там же, у знакомых. Там они не выпивали — похитительница употребила алкоголь ранее, поэтому ее задержали в пьяном состоянии.