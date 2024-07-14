Стали известны новые подробности о стрелявшем в Трампа

Томас Мэтью Крукс, устроивший покушение на Дональда Трампа, был в футболке с символикой YouTube-канала, пропагандирующего огнестрельное оружие. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Телеканал проанализировал фотографии с телом стрелка, появившиеся в интернете.

На снимках виден человек, лежащий на крыше, из его головы течет кровь. Он окружен сотрудниками правоохранительных органов.

На этом человеке серая футболка с американским флагом на рукаве и частично скрытыми печатными буквами.

«Внешний вид и надпись на рубашке соответствуют рубашке, которая до сих пор продается на YouTube-канале Demolition Ranch, посвященному огнестрельному оружию», — пишет NBC News.



Фотографии и предположения пользователей распространяются в Интернете с субботы. Основатель Demolition Ranch прокомментировал сообщения кратко: «Какого черта» (What the hell).

У Demolition Ranch более 11 миллионов подписчиков на YouTube. Канал часто публикует видеоролики о различных видах огнестрельного оружия.

«Это часть большой сети каналов YouTube, посвященных прославлению и испытаниям оружия», — отмечает NBC News.



Тем временем свидетель, присутствовавший на митинге Трампа, рассказал, что видел, как погиб зритель, стоявший перед сценой. Убитый мужчина стоял лицом к Трампу в самой дальней левой части трибуны.

Зеленский прокомментировал покушение на Дональда Трампа

Свидетель по имени Джозеф рассказал, что этот человек помешал преступнику стрелять по президенту, потому что находился на линии огня.

По данным официальных лиц США, на митинге бывшего президента Дональда Трампа в Батлере, штат Пенсильвания, произошла стрельба. Один зритель был убит и двое ранены. Трамп сообщил, что пуля пробила часть его уха.