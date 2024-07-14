Жители Новой Каховки остались без света из-за атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины повредили линию электропередачи в Новой Каховке, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он отметил, что из-за очередного акта агрессии украинской армии без света остались около тысячи мирных жителей. Губернатор подчеркнул, что в результате обстрела была повреждена линия электропередачи Херсоноблэнерго.

Обстрел киевских боевиков повредил линию электропередачи в Новой Каховке. Из-за очередного акта агрессии ВФУ против мирных жителей Херсонщины около тысячи абонентов Херсоноблэнерго остались без света, — сообщил Сальдо.



Губернатор уточнил, что интенсивный обстрел города продолжается. В связи с этим, отметил он, говорить о восстановлении линии электропередачи пока нет возможности.

Враг продолжает интенсивный обстрел города, поэтому восстановить подачу электричества пока невозможно, — заключил губернатор.



Телевизионная вышка в городе Судже Суджанского района ранее загорелась из-за атаки дрона ВСУ. По словам врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, в результате происшествия пострадавших нет. На месте ЧП работал дежурный караул пожарной части.