Стало известно, кто был ранен во время покушения на Трампа

Племянник Ронни Джексона — бывшего лечащего врача Дональда Трампа — был ранен во время покушения на политика на митинге в Пенсильвании. Об этом Джексон рассказал телеканалу Fox News. Отмечается, что стрелок задел шею мужчины, пострадавший стоял на трибуне справа от Трампа.

Они услышали выстрелы и легли на землю. Не знаю, есть ли у вас фотографии, но пуля задела его шею, у него началось кровотечение, — сказал Джексон.



Покушение произошло днем 13 июля на встрече Трампа с избирателями в штате Пенсильвания. Известно об одном погибшем. Сам Трамп слегка пострадал — пуля задела его ухо.

По данным СМИ, стрельбу устроил 20-летний американец Томас Крукс, его ликвидировали ответным огнем. Он прятался на крыше производственного предприятия за пределами мероприятия — примерно в 118 метрах от сцены. Рядом с телом была обнаружена винтовка типа AR.

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Кроме того, выяснилось, что полиция проигнорировала сообщения очевидцев о стрелке на митинге Дональда Трампа. Мужчина рассказал, что за несколько минут до атаки обратил внимание правоохранителей на мужчину с винтовкой, но силовики на это никак не отреагировали. Как отметил очевидец, он пытался предупредить полицию в течение трех-четырех минут, но решил, что они не смогли увидеть стрелка из-за наклона крыши.