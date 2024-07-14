Появились подробности покушения на Трампа

Очевидцы рассказывали полиции о стрелке на крыше во время митинга кандидата в президенты США Дональда Трампа, однако стражи порядка проигнорировали сообщения. Новые подробности покушения на политика раскрыл телеканал BBC News.

© Lenta.ru

По словам одного из сторонников Трампа, он заметил подозрительного человека на крыше близлежащего здания. Мужчина придупредил об этом полицию.

«Я стою и показываю полиции на парня с винтовкой две-три минуты. Секретная служба смотрит на нас с крыши сарая. Я показываю на крышу, и в следующее мгновение раздается пять выстрелов», — рассказал очевидец.



В Трампа стреляли во время выступления на предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания). Сам политик получил ранение уха, с митинга его сразу отвезли в медицинское учреждение. Стрелок был нейтрализован сотрудниками Секретной службы.

Действующий президент США Джо Байден заявил, что пока не может назвать стрельбу в Трампа покушением на него. Хозяин Белого дома отметил, что произошедшее должно быть тщательно расследовано.

Байден переговорил с Трампом после покушения

Как подсчитал новостной портал Daily Caller, первая реакция Байдена на стрельбу в Трампа последовала только через полтора часа после произошедшего.