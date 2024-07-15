Глава охраны Ельцина раскрыл, в чем ошибка службы безопасности Трампа

Главная ошибка службы безопасности бывшего президента США Дональда Трампа в том, что в ней было мало сотрудников, рассказал в беседе с Lenta.ru начальник охраны первого президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков. По его словам, также на мероприятии, где было совершено покушение на Трампа, было очень мало снайперов.

У Трампа была Секретная служба, но по количеству, конечно, было мало человек, это однозначно. Снайперов должно быть больше во время такого большого мероприятия. Они физически не могли охватить все пространство, — объяснил эксперт.



Глава охраны отметил, что также плохо работали сотрудники полиции.

Ранее стало известно, что покушение на Дональда Трампа стало самым серьезным провалом американской Секретной службы с 1981 года. В тот год нападению подвергся Рональд Рейган. Бывший заместитель помощника главы Секретной службы Билла Пикла считает, что ведомство не имеет оправдания отсутствию прикрытия крыши здания, откуда велась стрельба по Трампу.

Эксперт рассказал о новой роли Трампа после покушения

До этого миллиардер Илон Маск заявил, что секретная служба США несет ответственность за покушение на бывшего американского лидера Дональда Трампа. Именно ее агенты, по мнению бизнесмена, допустили произошедшее. Известный бизнесмен таким образом ответил на один из постов в Сети, где утверждалось, что Секретная служба обвинила полицию штата Пенсильвания.