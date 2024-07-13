Стали известны последние слова пилота упавшего SSJ 100 диспетчеру

Перед гибелью самолета SSJ-100 в Подмосковье пилот лайнера и диспетчер обсуждали набор высоты и дальнейший полет во Внуково. Об этом сообщают «Известия», в распоряжении которых оказалась расшифровка последних переговоров диспетчера с пилотом самолета.

В 14:57 мск экипаж самолета доложил о наборе высоты, после чего диспетчер уточнил, готов ли самолет лететь во Внуково. Пилот говорит о готовности лететь во Внуково и утверждает, что выше 10 тысячи футов набирать высоту необходимости нет.

На месте крушения SSJ 100 нашли фрагменты тел

На это диспетчер рекомендует «на текущем курсе до команды 10 тысяч футов набирать и сохранять». «На текущем курсе набираю и сохраняю», — отвечает пилот самолета. В 14:58 экипаж на запросы диспетчера не реагирует, после чего он связывается с другими самолетами в округе и просит связаться с SSJ-100. Когда это не приносит результаты, то диспетчер просит понаблюдать в небе и на земле, не видно ли лайнер, связь с которым пропала.