На месте крушения SSJ-100 нашли фрагменты тел членов экипажа
В результате поисковых работ на месте крушения пассажирского самолета в Подмосковье были найдены останки членов экипажа. Об этом сообщил представитель экстренных служб.
«По состоянию на вечер субботы, обнаружены фрагменты тел летчиков», — сообщил представитель службы.
Его слова передает РИА Новости.
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Ранее на месте На месте падения Sukhoi Superjet-100 в Подмосковье найдены черные ящики. Их смогут расшифровать. По словам заслуженного пилота СССР Жоржа Шишкина, крушение Superjet произошло не из-за двигателя.