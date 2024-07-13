На месте крушения SSJ 100 нашли фрагменты тел

В результате поисковых работ на месте крушения пассажирского самолета в Подмосковье были найдены останки членов экипажа. Об этом сообщил представитель экстренных служб.

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«По состоянию на вечер субботы, обнаружены фрагменты тел летчиков», — сообщил представитель службы.



Его слова передает РИА Новости.

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