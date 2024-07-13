В Петербурге задержали троих подозреваемых в стрельбе

Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых участников конфликта со стрельбой на северо-западе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти в Telegram-канале.

"В полицию доставлены трое мигрантов 1990, 1995 и 2000 годов рождения для проверки на причастность к конфликту на Комендантском проспекте", - говорится в сообщении.



Неизвестные устроили стрельбу в Петербурге

Ранее в ведомстве сообщали, что в полицию поступила информация о конфликте со стрельбой на Комендантском проспекте возле дома 71. По предварительной информации, пострадавших нет.