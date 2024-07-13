Неизвестные устроили разборки со стрельбой на Комендантском проспекте в Санкт — Петербурге. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«Около часа назад по улице разгуливали мужчины с оружием и стреляли в своих оппонентов, прячась за припаркованными автомобилями. У двоих из них были предметы, похожие на автоматы, и у одного — пистолет», — пишет SHOT, ссылаясь на очевидцев.



Местные жители вызвали сотрудников МВД. Предварительно, несколько человек задержаны.