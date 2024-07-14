Женщина спасла детей от пожара, выбросив их из окна

Жительница Челябинской области выбросила троих детей из окна пятого этажа, чтобы спасти их от пожара, сообщает пресс-служба МЧС России. Как уточнили в ведомстве, очевидцы растянули под окном одеяло. На отчаянный шаг мать решилась из-за заклинившей входной двери.

Как сообщили в МЧС, пожар разгорелся в квартире в городе Златоусте. Дома находилась мать и трое детей в возрасте от четырех до шести лет. Когда началось возгорание, семья попыталась покинуть квартиру, но замок на входной двери заклинило.

На место прибыли огнеборцы МЧС России. Они сумели открыть дверь и вывести женщину на улицу. Огонь удалось ликвидировать. Всего к тушению пожара было привлечено 12 сотрудников МЧС и задействовано три единицы техники. Дети были госпитализированы.

Ранее 220 человек, в том числе 40 детей, были эвакуированы с базы отдыха из-за крупного пожара в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае. Огнем охвачены лесной массив и трава на площади 3 га.

В подмосковном Подольске на улице Веллинга до этого загорелся многоквартирный дом. Выход дыма наблюдался с мансардного этажа. По предварительной информации, никто не пострадал, жильцы успели вовремя эвакуироваться.