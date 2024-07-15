Суд заочно арестовал экс-главу СБУ и секретаря СНБО Украины

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-главу Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко за военные преступления. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда пишет РИА Новости.

«Удовлетворены ходатайства о заочных арестах Литвиненко и Наливайченко*», - пояснил представитель суда.



Депутат Верховной рады Валентин Наливайченко* и бывший глава службы внешней разведки Александр Литвиненко обвиняются по статье 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

Решение вступает в силу с момента экстрадиции обвиняемых в РФ или задержания их на российской территории, пишет ТАСС.

Ранее МВД России объявило в розыск бывшего главу СБУ и депутата Верховной Рады Валентина Наливайченко*. 3 мая МВД России объявило в розыск Александра Литвиненко по уголовной статье.

Напомним, что 2 мая 2014 года на фоне смены власти на Украине в Доме профсоюзов в Одессе погибли 48 человек. Пострадали свыше 250 человек. Общественный деятель Алексей Албу, экс-депутат Одесского облсовета, один из основателей антифашистской организации «Бородьба», рассказал, что «жителей города убивали за то, что они пытались отстаивать свои законные права».

При этом, по его словам, тогдашний председатель СБУ Валентин Наливайченко* посоветовал и. о. президента Украины Александру Турчинову не церемониться с одесситами, разбившими палаточный городок возле Дома Профсоюзов.

*включен в России в перечень террористов и экстремистов.