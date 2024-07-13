В Воронеже в продуктовом магазине произошла массовая драка. В ней принимали участие четыре пенсионерки. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.

Инцидент произошёл на входе в сетевой супермаркет на улице Чуйской в микрорайоне Тенистом.

На кадрах видео пожилые женщины в жесткой форме выясняют отношения. Двое из них применяют трости.

За дракой наблюдают две работницы магазина. Одна из них угрожает вызвать полицию, другая вжимается в стену с тем, чтобы не попасть под удар трости.

Количество пострадавших и причины ссоры, перешедшей в драку, пока неизвестны.