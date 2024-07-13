В Краснодаре произошел крупный пожар

Производственное здание горит в Краснодаре на площади 1,5 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожар произошел в производственном здании в городе Краснодаре на Майском проезде. <...> На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - сообщили в министерстве.



К тушению привлечено более 90 человек и 37 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Силы и средства на месте пожара наращиваются.

В Ставрополе загорелись дачные дома

Позже в МЧС сообщили о локализации пожара. По уточненной информации, площадь возгоарния составила 1,5 тыс. кв. м.

Ранее в ведомстве сообщали о площади пожара в 5 тыс. кв. м.