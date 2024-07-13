В Якутии паром сел на мель

Паром сел на мель у берегов поселка городского типа Мосхоголлох, который находится в Республике Саха (Якутия). Об этом сообщается в Telegram-канале «Якутск Вечерний».

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«В Мосхоголлохе сел на мель паром», — говорится в публикации.



Упомянутый населенный пункт расположен на берегу реки Лены. При этом в материале подчеркивается, что с момента происшествия прошел уже как минимум час.

Другие подробности о случившемся пока не уточняются.

29 июня следовавший из РФ сухогруз Lady Ayana сел на мель в акватории Мраморного моря. Инцидент произошел у берегов турецкого города Стамбула.

По данным Генерального управления Береговой охраны (ГУБО) Турции, корабль имеет длину 169 метров и перевозил пшеницу. В какой-то момент судно встало на якорь и после этого село на мель. Для эвакуации экипажа сухогруза на место ЧП были направлены катер и буксир.

В конце мая в городе Ростове-на-Дону универсальный сухогруз «Зеленга» столкнулся с опорой моста. Из-за этого у корабля оказалась повреждена ходовая рубка. Никто из людей не пострадал.