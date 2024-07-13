Опубликована ориентировка на подозреваемую в убийстве сына в Перми

Установлена её личность — это 34-летняя Ирина Шатова.

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Как сообщает Telegram-канал регионального главка МВД, в отношении женщины возбуждено уголовное дело об убийстве. По данным полиции, подозреваемой на вид 30-35 лет, она худощавого телосложения, имеет русые волосы средней длины, рост 165-170 см.

Тех, кто знает о её местонахождении, власти призывают позвонить по номеру 8-908-251-68-08.

Мальчик, тело которого нашли в чемодане в Перми, был в пижаме

Накануне житель Перми на мусорной площадке обнаружил чемодан, в котором находилось тело мальчика с признаками насильственной смерти.