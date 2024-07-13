Стало известно о ЧП с вылетевшим из Тюмени Ан-24

В поселке Березово в Ханты-Мансийском автономном округе у пассажирского самолета Ан-24 при посадке произошел разрыв пневматики правого колеса шасси. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 12 июля. Воздушное судно выполняло рейс из тюменского Рощино в Березово.

«На борту находилось 38 пассажиров, в результате происшествия никто не пострадал», — пояснили в прокуратуре.



Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по факту произошедшего.