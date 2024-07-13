В Башкирии перевернулась лодка с тремя мужчинами на борту

Один человек погиб в результате переворачивания лодки на реке в Башкирии. Об этом говорится в сообщении, распространенном ГУ МЧС по республике.

"В результате утонул мужчина 1986 года рождения", - отмечается в сообщении.



По информации ГУ МЧС по республике, происшествие случилось на реке Белой выше пляжа на заливе в населенном пункте Андреевка Илишевского района. Перевернулась лодка "Казанка" с тремя мужчинами на борту. Один из них смог удержаться за лодку, другой самостоятельно выплыл. На место происшествия выехала оперативная группа МЧС.