Бортовые регистраторы упавшего в Подмосковье самолета сильно пострадали

Обнаруженные бортовые регистраторы параметрической и аудиоинформации упавшего в Московской области самолета Sukhoi Superjet-100 подверглись температурному воздействию и получили значительные механические повреждения. Об этом сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК), передает РИА Новости.

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Специалистами были проведены необходимые процедуры для исключения риска утраты данных. В МАК отметили, что всю полетную информацию успешно скопировали, она подготовлена для расшифровки и последующего анализа.

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в Московской области днем 12 июля. Воздушное судно рухнуло в районе деревень Апраксино и Малое Карасево, находящихся в городском округе Коломна.

Очевидцы рассказали, что сначала лайнер резко накренился и затем начал терять высоту. В результате борт врезался в землю.

Как стало известно, в момент ЧП «Суперджет» выполнял тренировочный полет. На его борту находились только штурман и двое пилотов, никого из них спасти не удалось. На этом фоне Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Вечером на месте трагедии нашли черные ящики, или бортовые самописцы. Их расшифровка должна помочь установить точные причины произошедшего. По предварительной информации, Sukhoi Superjet 100 рухнул из-за попадания птиц в двигатели воздушного судна. «Газета.Ru» продолжает следить за развитием событий.