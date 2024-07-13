На обслуживавшем SSJ заводе прошли обыски

На территории завода, занимавшегося обслуживанием самолета Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100), ведутся следственные действия. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, ее слова приводит РИА Новости.

«Также проводятся следственные действия на территории завода, где самолет проходил техническое обслуживание. Изымается для дальнейшего изучения соответствующая техническая документация», — сказала Петренко.



Она отметила, что также допрашиваются свидетели и очевидцы. Параллельно с этим криминалисты продолжают работу на месте происшествия.

12 июля источник ТАСС в авиационных службах заявил, что одной из версий крушения авиалайнера Superjet 100 в Подмосковье мог стать отказ обоих двигателей из-за попадания в них птиц. Superjet 100, выполнявший тестовый полет, упал в Коломенском районе Подмосковья 12 июля.