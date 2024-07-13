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На обслуживавшем SSJ заводе прошли обыски

На территории завода, занимавшегося обслуживанием самолета Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100), ведутся следственные действия. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, ее слова приводит РИА Новости.

На обслуживавшем SSJ заводе прошли обыски
© РИА Новости

«Также проводятся следственные действия на территории завода, где самолет проходил техническое обслуживание. Изымается для дальнейшего изучения соответствующая техническая документация», — сказала Петренко.

Она отметила, что также допрашиваются свидетели и очевидцы. Параллельно с этим криминалисты продолжают работу на месте происшествия.

12 июля источник ТАСС в авиационных службах заявил, что одной из версий крушения авиалайнера Superjet 100 в Подмосковье мог стать отказ обоих двигателей из-за попадания в них птиц. Superjet 100, выполнявший тестовый полет, упал в Коломенском районе Подмосковья 12 июля.

Происшествия
Светлана Петренко
Следственный комитет
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