Открытое горение ликвидировано на Ставрополье

На Ставрополье, где горят дачные дома, ликвидировали открытое горение. Об этом в своем Telegram-канале сообщило МЧС России.

© МЧС России

«На Ставрополье пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — говорится в публикации.



Накануне сообщалось о возгорании десяти дачных домов на Ставрополье. Пламя охватило частные дома на улицах Партизанской и Дружбы. Отмечалось, что тушение осложняла жаркая и ветреная погода. На месте был создан штаб пожаротушения.

В ночь на 13 июля в поселке Володарского в Московской области загорелся швейный цех. Площадь пожара составила 1400 квадратных метров.

По данным оперативных служб, из-за возгорания в здании обрушилась кровля. При этом в тушении огня были задействованы 20 специалистов и 10 единиц техники.

Из заявления МЧС РФ следует, что в результате ЧП никто не пострадал. Тем не менее пламя нанесло урон торговым рядам, расположенным рядом со швейным цехом.