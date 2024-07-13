В Екатеринбурге девушка вышла из такси и упала замертво

В Екатеринбурге 17-летняя девушка вышла из такси, подошла к подъезду, упала и через несколько минут скончалась, пишет «Комсомольская правда. Екатеринбург».

Инцидент произошел в пятницу, 12 июля, у подъезда дома на Пехотинцев, 19. На кадрах с камеры видеонаблюдения девушка спокойно выходит из машины, подходит к дому, тяжело вздыхает и падает.

Через пять минут лежащую у подъезда горожанку обнаружил случайный прохожий. Он обратился к ней, попробовал выяснить, что случилось. Затем вызвал скорую помощь. Бригада прибыла, но медикам осталось только констатировать летальный исход.

Через некоторое время у подъезда появились родственницы погибшей — младшая сестра и мать.

«Моя маленькая девочка! Моя хорошая! Как так-то?!», — закричала женщина.



Собеседник газеты отметил, что смерть девушки не носит криминального характера. Он добавил, что причиной ухода из жизни могли стать проблемы с сердцем.