Под Белгородом украинский БПЛА атаковал автомобиль

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал автомобиль в поселке Октябрьский под Белгородом, пострадал мужчина. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В поселке Октябрьский Белгородского района после сброса боеприпаса с беспилотника на автомобиль ранен один человек. Мужчину с поверхностным ранением шеи и баротравмой бригада скорой [помощи] доставила в городскую больницу №2 города Белгорода. После оказанной медицинской помощи пострадавший отпущен домой, от госпитализации отказался", - написал он.



В Краснояружском районе в селе Теребрено в результате сброса двух боеприпасов с беспилотника повреждено одно частное домовладение: выбиты окна, посечены фасад, кровля и забор. Еще один беспилотник атаковал село Репяховка - осколками посечены автобус и три хозпостройки на территории сельхозпредприятия.

В селе Безымено Грайворонского городского округа в результате нескольких сбросов с БПЛА загорелся один частный дом. Возгорание оперативно ликвидировали. Также повреждены два частных дома: выбиты окна и пробиты крыши.