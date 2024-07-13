Назван срок расшифровки двух черных ящиков упавшего Sukhoi Superjet 100

К расшифровке бортовых самописцев разбившегося под Коломной самолета Sukhoi Superjet 100 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) приступит в понедельник, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение организации.

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Отмечается, что туда они были доставлены в пятницу поздно вечером.

В МАК также обратили внимание, что самописцы пострадали в результате крушения самолета.

Ранее руководитель Росавиации Дмитрий Ядров в эфире телеканала "Россия-1" заявил, что причины крушения станут известны после расследования, которое проводят правоохранительные органы совместно с созданной комиссией МАК. Предварительная версия - отказ двигателя. Самолет принадлежал авиапредприятию "Газпром авиа". Он вылетел после ремонта с завода в Луховицах в аэропорт Внуково и разбился в районе Коломны с тремя членами на борту. Оба пилота и штурман погибли.