Информацию об обнаружении тел пилотов упавшего в Подмосковье самолета опровергли

Останки трёх членов экипажа потерпевшего катастрофу SSJ-100 в Подмосковье не найдены, рассказал представитель экстренных служб. Он добавил, что ведётся поиск фрагментов тел погибших пилотов, пишет РИА «Новости».

Ранее в СМИ появились публикации, что поисковики обнаружили тела летчиков, погибших при крушении самолета под Коломной.

Найдены тела членов экипажа упавшего в Подмосковье самолета

«Тела не найдены, логично предположить, что могло разорвать на мелкие фрагменты при взрыве самолёта», — отметил собеседник агентства.



По его словам, следственно-оперативная группа продолжает поиск фрагментов тел.