Появились подробности о расстрелявшем сослуживцев белгородском дезертире

Контрактник Алексей Журавлев, который, как предполагается, устроил стрельбу в воинской части в Белгородской области, ранил сослуживцев и сбежал, является уроженцем Чувашии. Он родился в селе Юськасы под Чебоксарами, пишет RT.

Ранее в интернете появилась ориентировка на Алексея Журавлёва 1995 года рождения, сбежавшего из воинской части из-за бытового конфликта. Мужчину обвиняют по статьям о дезертирстве и о покушении на убийство.

По данным портала, Журавлев и его брат на протяжении нескольких лет пытались продать дом с участком, просили за него 200 тыс. рублей. В конечном итоге они покинули село.

Следователи назвали основную причину стрельбы в Белгородской части

Официальных комментариев о происшествии пока нет.

Друг Журавлева сообщил, что тот работал сборщиком ПВХ в компании по производству и установке пластиковых окон в Чебоксарах, а в 2023 году пошел служить по контракту и намеревался отправиться на СВО после увольнения.

Также удалось выяснить, что в 2012 году Журавлев был осужден за грабеж.