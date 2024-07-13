Мумию пенсионерки нашли в заваленной мусором квартире Санкт-Петербурга

В квартире на Богатырском проспекте Санкт-Петербурга нашли мумию пенсионерки. Об этом в субботу, 13 июля, сообщил источник «Известий».

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По предварительным данным, 70-летняя женщина скончалась около полугода назад. Источник подчеркнул, что квартира скончавшейся была завалена мусором, передает издание.

Еще подобный случай произошел в апреле. Мумифицированное тело 56-летней женщины больше года пролежало в квартире на севере Москвы. Ее обнаружили в доме на Дубнинской улице, дверь в квартиру была закрыта изнутри. Следов борьбы и признаков насильственной смерти на теле не было обнаружено.

В Санкт-Петербурге в феврале нашли мумию пожилого мужчины в результате прорыва трубы в жилом доме. Хозяин квартиры умер семь лет назад. Двери в его жилище были закрыты, и соседи все это время не чувствовали никаких неприятных запахов.