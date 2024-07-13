Следственные действия на месте крушения Sukhoi Superjet 100 завершатся 13 июля

Следственные действия на месте крушения в Московской области самолета должны закончится сегодня, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Напомним, что катастрофа произошла в пятницу днем. Самолет Sukhoi Superjet 100 проходил техобслуживание на луховицком авиационном заводе, что под Коломной. 12 июля его должны были доставить во Внуково. Но не смогли. Самолет рухнул, недалеко отлетев от места старта. По некоторым данным, экипаж успел подать сигнал о возникшей проблеме, но пока эта информация никем не подтверждается.

На борту находились три члена экипажа: пилоты Евгений Булавко и Владислав Харламов, а также бортпроводник Максим Лукманов. Все они погибли.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль. Версий звучит множество - от технической неисправности, с отказом обоих двигателей, до попадания в двигатели птиц. Устанавливать реально причину происшествия придется именно следствию. Так что окончание следственных мероприятий на месте крушения не поставит точку в этом деле. Еще предстоит проводить массу этих мероприятий в других местах.